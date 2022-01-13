林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？

特首林鄭月娥昨出席今屆立法會首次大會，即拋出其未來兩大遠景宏圖：北部都會區細節、改組3司15局，一個未來工作方向：建立新行政立法關係。多位政圈人士認為，這反映她連任意向。

5年前的昨天（1月12日），林

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