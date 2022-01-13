  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (週四) 02:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？

名家專區 2022/01/13

分享：

特首林鄭月娥昨出席今屆立法會首次大會，即拋出其未來兩大遠景宏圖：北部都會區細節、改組3司15局，一個未來工作方向：建立新行政立法關係。多位政圈人士認為，這反映她連任意向。

5年前的昨天（1月12日），林

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企
今日
林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企
倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心
今日
倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心

你可能感興趣

林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企
今日 01:00
林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企
倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心
今日 01:00
倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心

最新專欄文章

有政戲 - 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援
2022/01/12
抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援
有政戲 - 預算案下月出台 會否再派消費券？
2022/01/11
預算案下月出台 會否再派消費券？
有政戲 - 特首選戰延開打 最快月底有眉目
2022/01/10
特首選戰延開打 最快月底有眉目
有政戲 - 林鄭點名徐英偉 背後有何考量
2022/01/07
林鄭點名徐英偉 背後有何考量
有政戲 - 夏寶龍南下 中央為立會工作定位
2022/01/06
夏寶龍南下 中央為立會工作定位
林鄭月娥 梁振英 北部都會區 施政報告

下一篇文章

政策局改組願景 推動轉型融大局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版