林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 名家專區 2022/01/13 分享： 特首林鄭月娥昨出席今屆立法會首次大會，即拋出其未來兩大遠景宏圖：北部都會區細節、改組3司15局，一個未來工作方向：建立新行政立法關係。多位政圈人士認為，這反映她連任意向。 5年前的昨天（1月12日），林 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企 今日 林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企 倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心 今日 倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心 你可能感興趣 林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企 今日 01:00 林鄭：「北都」擬雙信封制招標 吸科企 倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心 今日 01:00 倡增至3司15局 劉兆佳：改組見野心 最新專欄文章 有政戲 - 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 2022/01/12 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 有政戲 - 預算案下月出台 會否再派消費券？ 2022/01/11 預算案下月出台 會否再派消費券？ 有政戲 - 特首選戰延開打 最快月底有眉目 2022/01/10 特首選戰延開打 最快月底有眉目 有政戲 - 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 2022/01/07 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 有政戲 - 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 2022/01/06 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 林鄭月娥 梁振英 北部都會區 施政報告