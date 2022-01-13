【中海油股價】中海油「包底」派高息有數得計 油價趨升高追仍值博（第三版）

國際油價持續上漲，美國原油庫存按周大跌，加上美滙轉弱，推升布蘭特期油每桶價格試穿85美元，見2個月高位。油價造好推升中資「三桶油」今日全綫向上，當中中海油 （00883） 股價昨飆升近7%後再上闖，升勢似乎有餘未盡。

中海油今早高見9.38元，收報9.24元，仍再升1%。中海油升勢持續，全因在三桶油中給予投資者最多幻想空間。不單回A股上市已獲中證監受理入直路，新一年經營策略更一次過公布多項重大消息，包括2021年度派發特別股息、2022至2024年度設定40%派息比率為下限及每股最低派息0.7港元，以及回購最多一成已發行股份。特別股息出手及最終回購股份數量暫難預計，「包底」派息卻有計得計，現價買入，未來3年最少收息約7.5厘，隨時高至近9厘。

中海油派息包底的做法，是表明無論業績好壞、盈利升跌，預期2022至2024年度，每股派息金額不低於0.7港元。以今早高位9.38元計，最低保證股息率約7.5%。7.5%只是最低股息，更大驚喜在於中海油表明未來3年的派息比率預計不低於40%，在7.5%底綫基礎上有增無減。

筆者今日見報專欄<透視中港美>文章「中海油新驚喜 股息包底8厘」，按彭博統計分析員對中海油未來3年的每股盈利預測，以40%派息比率作模擬分析，2022至2024年度的股息率，介乎8.3%至9%。今早股價再升最多2.5%，股息率稍降至8.1%至8.8%。

何況中海油盈利水平，還是按分析員相對滯後的預測為基礎。中海油業務以上游石油堪探開採為主，公司盈利與國際油價息息相關。布油最近已觸及85美元，美資大行高盛預測商品價格進入「超級周期」，油價2023年升至100美元。

布蘭特油價2021年平均價近71美元，較2020年均價不足42美元急漲七成。美國能源資訊管理層（EIA）最新預測，2022年油價平均約75美元，相對中海油每桶油生產成本近年一直遏抑在30美元以下，毛利率預期高達150%。

不單國際油價與盈利有望同步上升，目標產量亦然。中海油最新公布的經營策略，將2022年目標由去年預期的5.9億至6.1億桶，進一步上調至6億至6.1億桶；2023年及2024年目標產量續創新高......

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