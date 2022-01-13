【京東持倉解密】京東5日狂飆兩成半後回吐 美資股東5日散貨近80億（第二版）

重磅藍籌科技股領漲帶動港股連升5日後，今日由中港銀行、保險及石油等傳統經濟股接力撐市。ATMXJ為首藍籌科技股全綫高位回吐，當中京東 （09618） 升得多、回得快，全日跌近4%跌幅最大。獲利回吐以外，從京東機構大戶持倉變動，大概也可找到點蛛絲馬跡。

筆者翻查京東的中央結算中介持倉紀錄，發行其美股ADS指定存管商德銀，在過去5個交易日大升市中加緊散貨，減倉近2,900萬股，總值約79億元；在不足1個月間，德銀累計減倉總值，更接近470億元。剔除部份美資基金轉倉托管商在港股市場長期持倉外，相信已直接減倉或調倉至慣常券商部署沽貨的為數亦不少。

京東今早股價低開逾2%後，早段反覆尋底，最低曾見291.8元。京東收報293.2元，仍大跌12元或3.9%，在ATMXJ中回吐幅度最大。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 微跌不足1%，騰訊 （00700） 則跌1.2%。

為美資股東持倉的德銀，無論在過去5個交易日反彈市，還是過去1個月波動市，幾乎每日無間斷減倉、調倉，散貨取態仍其明顯。

德銀大手減倉京東的同時，滙豐、摩通、渣打及花旗等券商在過去1個月增倉最多。當中滙豐增倉涉資逾230億元、渣打亦增倉近60億元，兩大銀行一方面作為本地散戶行，另一身份則為亞洲區內主要基金託管商。兩銀行京東持倉急增，相信反映散戶短炒的同時，與基金調倉兼而有之；期間京東持倉明顯增加的券商，還有摩根大通及花旗兩大美資行，尤其摩通為美資機構活躍買賣券商，伺機出貨部署不可不防。

另京東股價急回，固然由於短綫累積反彈升幅過高，由上周低位245元，急彈至昨日高位306元計，5個交易日急彈足足兩成半，獲利回吐沽盤較多原亦可以理解。相對ATM重磅科技藍籌，市場熱炒新一年估值修復故事，京東連日急彈，可能更能由挾淡買盤帶動。

在上月底騰訊突公布向全體股東派發所持京東股份作股息後，隨即引發大量淡友追沽......

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