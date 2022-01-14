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【廠房復工】衣履代工股望逆轉股價表現（第二版）

研究報告 11:39 2022/01/14

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今日申洲國際國際國際 （02313） 股價造好，升逾3%，這間代工生產的服裝製造商，可說是無懼疫情不跌反升。隨國內北倫區疫情受控，公司旗下廠房於1月10日恢復生產，而陸續有券商出刊報告點評該股。

申洲國際國際國際公司受制疫情持續一度暫停寧波區等廠房營運，自去年下半年該企業績受影響，惟申洲國際國際早前宣布旗下疫情防範區的工廠，包括織布工廠、染整工廠、印花工廠和輔料工廠，以及防控區域外的鞋面工廠等於1月10日恢復生產。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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