【板塊攻略】惠譽列賭股負面觀察 賭牌續期變數大 研究報告 15:28 2022/01/13 分享： 澳門6張賭牌於2022年6月到，惟目前續牌事宜仍未有定，賭牌的不明朗因素，負面消息不時令濠賭股股價波動。評級機構惠譽早前亦因而將澳門博彩股放入「負面觀察名單」。另外，當局的監管措施及內地客減少拖累博彩股收入亦是影響之一。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 今日 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 2022/01/11 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 2022/01/07 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 2022/01/07 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 2022/01/06 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 惠譽 疫情 行業 評級機構 澳門 板塊 澳門博彩股