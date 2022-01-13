【板塊攻略】惠譽列賭股負面觀察 賭牌續期變數大

澳門6張賭牌於2022年6月到，惟目前續牌事宜仍未有定，賭牌的不明朗因素，負面消息不時令濠賭股股價波動。評級機構惠譽早前亦因而將澳門博彩股放入「負面觀察名單」。另外，當局的監管措施及內地客減少拖累博彩股收入亦是影響之一。

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