美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 國際 16:35 2022/01/14 分享： 美國國會暴亂造成4人死亡及多人受傷，事件已發生一年。眾議院事後設立特別委員會調查國會暴亂，目前仍繼續傳召證人進行調查。司法部本周更宣布成立國內反恐部門，試圖減低出現同類事件的風險。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言 2022/01/07 拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言 國會山莊暴動周年前夕 特朗普宣布取消活動 2022/01/05 國會山莊暴動周年前夕 特朗普宣布取消活動 紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？ 2022/01/05 紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？ 加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來 2022/01/03 加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來 侵粉大讚特朗普咩都好 只有一事要糾正 2021/12/30 侵粉大讚特朗普咩都好 只有一事要糾正 你可能感興趣 拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言 11:09 2022/01/07 拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言 國會山莊暴動周年前夕 特朗普宣布取消活動 17:23 2022/01/05 國會山莊暴動周年前夕 特朗普宣布取消活動 紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？ 15:53 2022/01/05 紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？ 最新專欄文章 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 2022/01/08 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 2022/01/07 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 2021/12/25 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 2021/12/24 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論 2021/12/18 揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論 政治 選舉 特朗普 拜登 美國共和黨 總統大選 美國