友邦接力撑市 轉強仍待確認

重磅藍籌科技股連日急彈後，昨日全綫高位受阻。港股周三急漲600多點後，昨勉力企穩再升27點，則有賴滙豐（00005）、友邦（01299）帶領一眾中港金融股齊升撑市。

重磅藍籌中，近期股價低沉的友邦，借考

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