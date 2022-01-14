友邦接力撑市 轉強仍待確認 名家專區 2022/01/14 分享： 重磅藍籌科技股連日急彈後，昨日全綫高位受阻。港股周三急漲600多點後，昨勉力企穩再升27點，則有賴滙豐（00005）、友邦（01299）帶領一眾中港金融股齊升撑市。 重磅藍籌中，近期股價低沉的友邦，借考 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中海油新驚喜 股息包底8厘 2022/01/13 中海油新驚喜 股息包底8厘 透視中港美 - 內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐 2022/01/12 內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐 透視中港美 - 滙豐短綫超買 再上阻力漸增 2022/01/11 滙豐短綫超買 再上阻力漸增 透視中港美 - 港股見起色 加息拖後腿 2022/01/10 港股見起色 加息拖後腿 透視中港美 - 重磅藍籌齊彈 外資重臨先兆？ 2022/01/08 重磅藍籌齊彈 外資重臨先兆？ 港股 銀行 銷售 派息 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 宏利金融－S（00945） 友邦保險（01299） 郵儲銀行（01658） 中國平安（02318）