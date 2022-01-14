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友邦接力撑市 轉強仍待確認

名家專區 2022/01/14

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重磅藍籌科技股連日急彈後，昨日全綫高位受阻。港股周三急漲600多點後，昨勉力企穩再升27點，則有賴滙豐（00005）、友邦（01299）帶領一眾中港金融股齊升撑市。

重磅藍籌中，近期股價低沉的友邦，借考

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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重磅藍籌齊彈 外資重臨先兆？
港股 銀行 銷售 派息 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 宏利金融－S（00945） 友邦保險（01299） 郵儲銀行（01658） 中國平安（02318）

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