飛鶴料見底 業務將復甦 名家專區 2022/01/14 分享： 國企指數五連陽後昨日在阻力位前陰燭下跌，短期或呈上落，有機會行牛年尾運！事實上，涉及牛的股份過去一年表現麻麻地，但踏入2022年有轉勢迹象，中國飛鶴（06186）今年盈利可以恢復增長外，股價或完成築底 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【ATM回歸】阿里騰訊破50綫 美團現買入訊號（第四版） 2022/01/13 【ATM回歸】阿里騰訊破50綫 美團現買入訊號（第四版） 中字股實力談 - 中興促增長 要靠新能車 2022/01/13 中興促增長 要靠新能車 中字股實力談 - 【港股轉勢】恒指國指受制下降軌 逆轉睇中軸（第四版） 2022/01/12 【港股轉勢】恒指國指受制下降軌 逆轉睇中軸（第四版） 中字股實力談 - 光環被低估 6厘息吸引 2022/01/08 光環被低估 6厘息吸引 中字股實力談 - 【築底尋底】A股中期走樣港股尋底格局（第四版） 2022/01/07 【築底尋底】A股中期走樣港股尋底格局（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 恒生中國企業指數 原生態牧業（01431） 中國飛鶴（06186） 伊利股份（滬：600887） 人民幣 板塊