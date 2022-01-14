飛鶴料見底 業務將復甦

國企指數五連陽後昨日在阻力位前陰燭下跌，短期或呈上落，有機會行牛年尾運！事實上，涉及牛的股份過去一年表現麻麻地，但踏入2022年有轉勢迹象，中國飛鶴（06186）今年盈利可以恢復增長外，股價或完成築底

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