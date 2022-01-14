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飛鶴料見底 業務將復甦

名家專區 2022/01/14

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國企指數五連陽後昨日在阻力位前陰燭下跌，短期或呈上落，有機會行牛年尾運！事實上，涉及牛的股份過去一年表現麻麻地，但踏入2022年有轉勢迹象，中國飛鶴（06186）今年盈利可以恢復增長外，股價或完成築底

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股資產淨值 每股盈利 每股派息 恒生中國企業指數 原生態牧業（01431） 中國飛鶴（06186） 伊利股份（滬：600887） 人民幣 板塊

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