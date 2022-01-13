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美通脹現見頂先兆 美股不需太悲

國際 22:04 2022/01/13

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美國新出爐的通脹數據引起關注，去年12月的消費價格指數（CPI）升幅達到7%，是1982年以來最勁。美國已很久沒試過如此高的通脹水平，青壯一代未必明白高通脹的通苦，卻勾起較年長一代，對70至80年代高通脹期的記憶。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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