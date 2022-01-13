美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 國際 22:04 2022/01/13 分享： 美國新出爐的通脹數據引起關注，去年12月的消費價格指數（CPI）升幅達到7%，是1982年以來最勁。美國已很久沒試過如此高的通脹水平，青壯一代未必明白高通脹的通苦，卻勾起較年長一代，對70至80年代高通脹期的記憶。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 創新、騙局只差一綫 難分真與假 2022/01/06 創新、騙局只差一綫 難分真與假 你可能感興趣 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 21:44 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 21:59 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 22:39 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 最新專欄文章 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 今日 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 國金札記 - 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/12 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 國金札記 - Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 2022/01/11 Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 經濟 疫情 通脹 拜登 美股 加息 美國聯儲局 美國 標準普爾500指數 鮑威爾