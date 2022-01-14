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騰訊隨時可被替換？

名家專區 2022/01/14

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馬化騰謂：騰訊（00700）隨時可被替換。

據《晚點LatePost》，去年底的員工大會上，馬化騰對2021年發生的一系列變化表達了自己的想法，他說，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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