騰訊隨時可被替換？ 名家專區 2022/01/14 分享： 馬化騰謂：騰訊（00700）隨時可被替換。 據《晚點LatePost》，去年底的員工大會上，馬化騰對2021年發生的一系列變化表達了自己的想法，他說，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 兗礦能源16.7元買 今日 兗礦能源16.7元買 你可能感興趣 兗礦能源16.7元買 今日 01:00 兗礦能源16.7元買 最新專欄文章 選股情報 - 兗礦能源16.7元買 今日 兗礦能源16.7元買 選股情報 - 快、狠、準 2022/01/13 快、狠、準 選股情報 - 恒地目標37元 2022/01/13 恒地目標37元 選股情報 - 「斬柴」可發達原因 2022/01/12 「斬柴」可發達原因 選股情報 - 中興22.5元買入 2022/01/12 中興22.5元買入 中國 騰訊 馬化騰 騰訊控股（00700） 銀行 微軟（Microsoft，美：MSFT）