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中金：財政已寬 幣策可期

名家專區 2022/01/14

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中國近期發布12月經濟數據，包括月度貸款數據，中金宏觀經濟研究團隊有如下看法。

2021年12月新增社融低於預期，新增信貸仍然乏力。12月新增社融2.37萬億元（人民幣‧下同），低於預期2.43萬億元，

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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