中金：財政已寬 幣策可期 名家專區 2022/01/14 分享： 中國近期發布12月經濟數據，包括月度貸款數據，中金宏觀經濟研究團隊有如下看法。 2021年12月新增社融低於預期，新增信貸仍然乏力。12月新增社融2.37萬億元（人民幣‧下同），低於預期2.43萬億元， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 2022/01/13 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 木星資管：央行面臨政策失誤風險 2022/01/12 木星資管：央行面臨政策失誤風險 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 2022/01/11 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 2022/01/07 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 專訪 - 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 2022/01/06 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 中國 經濟 金融 人民幣 貨幣政策 債券 M2 宏觀分析 大行報告 財政政策