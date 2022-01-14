第5波來襲 樓市續免疫？ 名家專區 2022/01/14 分享： 第5波疫情來襲，二手市場紛現減價成交，而收緊防疫措施下的首個周六、日，10大屋苑平均只有1、2宗成交。 惟疫情於過去年多以來幾度升溫，去到第4波後，樓市已能快速反彈，促使2021年上半年價量屢現高位，面 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 2022/01/13 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 專家樓論 - 操盤高手 2022/01/12 操盤高手 專家樓論 - 納米樓按揭難？ 2022/01/11 納米樓按揭難？ 第五波疫情下樓市基本因素仍向好 買賣雙方不宜自亂陣腳 2022/01/10 第五波疫情下樓市基本因素仍向好 買賣雙方不宜自亂陣腳 專家樓論 - 北都概念發酵 各方積極布局 2022/01/10 北都概念發酵 各方積極布局 疫情 新冠肺炎 二手市場 放盤 太古城 上車盤 防疫措施 新冠肺炎疫情 鰂魚涌 太古