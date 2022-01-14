第5波來襲 樓市續免疫？

第5波疫情來襲，二手市場紛現減價成交，而收緊防疫措施下的首個周六、日，10大屋苑平均只有1、2宗成交。

惟疫情於過去年多以來幾度升溫，去到第4波後，樓市已能快速反彈，促使2021年上半年價量屢現高位，面

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