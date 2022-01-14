中國經濟 再興「穩增長」之爭

「穩字當頭」已被定為今年中國經濟的主調，但經濟怎樣才能「穩增長」，連日來在中國經濟界討論熱烈。其中任澤平的人口論爭論得很激烈，夏斌的「三個關注」亦引起新的關注。

曾任恒大（03333）軍師的任澤平，歲尾

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