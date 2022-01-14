中國經濟 再興「穩增長」之爭 名家專區 2022/01/14 分享： 「穩字當頭」已被定為今年中國經濟的主調，但經濟怎樣才能「穩增長」，連日來在中國經濟界討論熱烈。其中任澤平的人口論爭論得很激烈，夏斌的「三個關注」亦引起新的關注。 曾任恒大（03333）軍師的任澤平，歲尾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - Omicron來勢洶洶 中國會改清零政策？ 2022/01/13 Omicron來勢洶洶 中國會改清零政策？ 國情知聞 - 哈薩克變局 考驗中俄關係？ 2022/01/12 哈薩克變局 考驗中俄關係？ 國情知聞 - 印錢促生仔 上了話題榜 2022/01/11 印錢促生仔 上了話題榜 國情知聞 - 滙率求穩定 「四差」有風險 2022/01/10 滙率求穩定 「四差」有風險 國情知聞 - 組合式減稅降費 還看3大重點 2022/01/08 組合式減稅降費 還看3大重點 中國 經濟 金融 人民幣 貨幣政策 人口 生育 宏觀調控 中國恒大（03333） 可持續發展