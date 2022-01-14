美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 名家專區 2022/01/14 分享： 美國新出爐的通脹數據引起關注，去年12月的消費價格指數（CPI）升幅達到7%，是1982年以來最勁。美國已很久沒試過如此高的通脹水平，青壯一代未必明白高通脹帶來的痛苦，卻勾起較年長一代，對70至80年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 2022/01/13 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 2022/01/13 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 國金札記 - 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/12 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 美國 通脹 拜登 加息 鮑威爾 CPI 標準普爾500指數 縮表 退休金 退休