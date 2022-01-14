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議員按界別分配座位 弱化政黨角色？

名家專區 2022/01/14

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新一屆立法會開局伊始，幾乎清一色是建制派，代表國家利益的40席選委會界別，由1,500名選委會成員選出，被中央認為政治上靠得住，原來「物理上」亦被安排坐埋一齊，政圈均認為，這反映政黨角色弱化，凸顯國家

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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