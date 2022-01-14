議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 名家專區 2022/01/14 分享： 新一屆立法會開局伊始，幾乎清一色是建制派，代表國家利益的40席選委會界別，由1,500名選委會成員選出，被中央認為政治上靠得住，原來「物理上」亦被安排坐埋一齊，政圈均認為，這反映政黨角色弱化，凸顯國家 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 2022/01/13 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 有政戲 - 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 2022/01/12 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 有政戲 - 預算案下月出台 會否再派消費券？ 2022/01/11 預算案下月出台 會否再派消費券？ 有政戲 - 特首選戰延開打 最快月底有眉目 2022/01/10 特首選戰延開打 最快月底有眉目 有政戲 - 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 2022/01/07 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 廖長江 立法會 板塊