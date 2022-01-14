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【阿里巴巴股價】阿里下試關鍵支持位 拆解中國信達棄購螞蟻到底多利淡? （第三版）

名家專區 19:10 2022/01/14

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美國科技股納指續受加息縮表憂慮困擾，隔夜大跌2.5%，市場氣氛原已利淡藍籌科技股。阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團重頭子公司增資擴股重組突傳負面消息，原擬大手認購60億元（人民幣，下同）股權的中國信達 （01359） 突「縮沙」，令人關注螞蟻重組進度會否受阻，拖累阿里股價今早曾大跌最多4%。

阿里早段低見126.6元，剛好觸及股價上月初反彈高位126.7元水平。阿里收報129.3元，仍跌2%。阿里上月兩度升至126.7元高位受阻回落，其後股價輾轉尋底跌至109.2元創上市新低。阿里新年後再展強升浪一舉衝破此阻力位，現由阻力變短綫主要支持。若再明顯跌穿此低位，阿里短綫股價恐再轉趨審慎

阿里今早亦一舉跌穿現約處130元關的50天綫，阿里自去年11月中失守此綫後股價不斷下滑，好不容易過去兩日才再度升越此綫，今日又再得而復失；阿里若明顯跌穿今早低位，向下暫以約處124元的10天綫為下一支持。

回看今次中國信達棄購的螞蟻集團子公司重慶螞蟻消費金融，為螞蟻集團作為信貸業務的主要子公司，是螞蟻集團組的主要部份。重慶螞蟻今次增資額達220億元，螞蟻集團以大股東身份按比例出資110億元，中國信達認購60億元，為出資額第二大認購方。反觀多名現有股東未有參與認購，寧願股權遭大比例攤薄。

中國信達現突以「司經進一步商業上審慎考慮」為理由打退堂鼓，到底是資金不足，還是遇上其他阻力，難免令人有不少揣測空間。若是螞蟻集團重組不獲當局祝福，整改重組後重啟上市的路途將更漫長，阿里翻版機會恐更遙遠。

退一步看，即使中國信達是以審慎運用資金的角度出發......

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欄名 : 大市拆局

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