【滙豐股價】滙豐6連升再破頂 真有力上闖60元疫前高位?（第二版）

聯儲局主席鮑威爾日前出席國會聽證會言論，大致重覆儲局12月政策會議轉鷹取態，加息縮表預期未再升温。惟滙豐 （00005） 為首國際及本地銀行股繼續熱加息利好，滙豐股價今早逆市延續6連升，續向2020年1月疫情爆發前高位邁進。

滙豐今早高位54.7元，收報54.55元，仍升1.7%。滙豐今年以來已累升逾16%，相信與新舊經濟股輪動換馬有關。滙豐長期股東寄望股價繼續上闖60元疫前高位，「坐艇」兩年有望返家鄉。惟滙豐短綫超買更趨嚴重，高位波動會否增加，還要密切關注。

滙豐日前突破去年高位約51元後，股價短綫已無重大阻力。滙豐向上的下一個主要目標，正是去年2月疫情爆發前高位約60元關。惟滙豐新年過後升勢迅度，股價短綫超買情況極其嚴重。滙豐14天相對強弱指數（RSI）今早升逾逾88，而80以上已可視為嚴重超買。

本欄日前文章「滙豐22個月高位爭持 市場靜待鮑威爾今晚現身」分析滙豐高位已超買，還看鮑威爾發言會否推高加息縮表預期，滙豐股價再定短期後向。儲局鮑威爾日前發言基本上是延續儲局12月會議後轉鷹立場，指出美國經濟已無需再依賴緊急支持措施，但未有正面觸及「縮表」問題，未有為投資界對加息與縮表同時實行的憂慮火上加油。其發言重點如下：

-儲局正準備加息，美國經濟無需再依賴緊急支持 -高通脹對經濟全面復甦構成「嚴重威脅」 -對供應鏈樽頸今年得以紓緩，拉低通脹前景樂觀 -惟若通脹再加劇，儲局將不惜以更多加息行動刹停通脹

鮑威爾發言過去，加息縮表預期基本未再升温，美國十年期國債息由早前逾1.8%近兩年高位，連日回落至約1.71%相對低位；美滙指數亦連日回落至約94.7水平，見兩個月低位；利率期貨最新造價顯示，3月首次加息預期稍升至逾8成，至12月加息次機會近六成，亦與鮑威爾發言前變動不大。

滙豐利息收入與英美利率及債息水平息息相關，現加息預期基本變動不大，債息又由日前高位顯著回落。滙豐股價能否一鼓作風直闖疫前高位，筆者還不敢過份樂觀。今早在52元賣出價，再現約1,500個散戶沽盤，合共輪候沽售620萬股，總值約3.4億元。

滙豐2月底公布2021全年業績，全面恢復派息的機會甚高。惟管理層已定下派息比率在......

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