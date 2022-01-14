【板塊攻略】瑞銀顏湄之：內銀次季遇考現 財金猛人追蹤 15:29 2022/01/14 分享： 內銀股於2021年業現增長，惟市場關注2022年內銀能否再跑贏。瑞銀中國金融業研究主管顏湄之認為，2022年內銀獲得的正面催化劑有限，展望內銀2022年的前景，料在寬鬆的政策環境下，內銀表現仍會不佳。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：摩通「十問十答」論經濟） 2022/01/13 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：摩通「十問十答」論經濟） 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：京東狂飆後回吐） 2022/01/13 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：京東狂飆後回吐） 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（新增：2022年科網股反彈機會高） 2022/01/12 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（新增：2022年科網股反彈機會高） 【名家談銀行股】美國或提早加息 滙豐何偉華：看好銀行股 2022/01/08 【名家談銀行股】美國或提早加息 滙豐何偉華：看好銀行股 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 2022/01/08 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 瑞銀 LPR 財政政策 貨幣政策 經濟 GDP 中國人民銀行 板塊 金融 銀行