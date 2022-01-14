【板塊攻略】瑞銀顏湄之：內銀次季遇考驗

內銀股於2021年業現增長，惟市場關注2022年內銀能否再跑贏。瑞銀中國金融業研究主管顏湄之認為，2022年內銀獲得的正面催化劑有限，展望內銀2022年的前景，料在寬鬆的政策環境下，內銀表現仍會不佳。

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