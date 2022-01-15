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阿里高位受阻 螞蟻重組窒步

名家專區 2022/01/15

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美國科技股納指續受加息縮表憂慮反覆困擾，周四大跌2.5%，市場氣氛原已利淡藍籌科技股。阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團重頭子公司增資計劃突傳不明朗消息，更令人關注螞蟻重組進度會否遇上障礙，拖累阿里股

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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