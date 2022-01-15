阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 名家專區 2022/01/15 分享： 美國科技股納指續受加息縮表憂慮反覆困擾，周四大跌2.5%，市場氣氛原已利淡藍籌科技股。阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團重頭子公司增資計劃突傳不明朗消息，更令人關注螞蟻重組進度會否遇上障礙，拖累阿里股 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 友邦接力撑市 轉強仍待確認 2022/01/14 友邦接力撑市 轉強仍待確認 透視中港美 - 中海油新驚喜 股息包底8厘 2022/01/13 中海油新驚喜 股息包底8厘 透視中港美 - 內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐 2022/01/12 內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐 透視中港美 - 滙豐短綫超買 再上阻力漸增 2022/01/11 滙豐短綫超買 再上阻力漸增 透視中港美 - 港股見起色 加息拖後腿 2022/01/10 港股見起色 加息拖後腿 科技軟件 港股 恒生指數 中國信達（01359） 阿里巴巴－SW（09988） 寧德時代（深：300750） 人民幣 銀行