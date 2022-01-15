吉利將復甦 渡過低谷期

國企指數一如預期調整，但卻出現多個利好的轉勢型態，有機會行牛年尾運！至於內地汽車去年12月銷情好轉，尤其新能源車滲透率越來越高，而去年低迷的吉利汽車（00175）今年有望靠新能源車翻身，盈利可以恢復增

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