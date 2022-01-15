吉利將復甦 渡過低谷期 名家專區 2022/01/15 分享： 國企指數一如預期調整，但卻出現多個利好的轉勢型態，有機會行牛年尾運！至於內地汽車去年12月銷情好轉，尤其新能源車滲透率越來越高，而去年低迷的吉利汽車（00175）今年有望靠新能源車翻身，盈利可以恢復增 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股又掉頭？】港股轉勢型態接連出現（第四版） 2022/01/14 【港股又掉頭？】港股轉勢型態接連出現（第四版） 中字股實力談 - 飛鶴料見底 業務將復甦 2022/01/14 飛鶴料見底 業務將復甦 中字股實力談 - 【ATM回歸】阿里騰訊破50綫 美團現買入訊號（第四版） 2022/01/13 【ATM回歸】阿里騰訊破50綫 美團現買入訊號（第四版） 中字股實力談 - 中興促增長 要靠新能車 2022/01/13 中興促增長 要靠新能車 中字股實力談 - 【港股轉勢】恒指國指受制下降軌 逆轉睇中軸（第四版） 2022/01/12 【港股轉勢】恒指國指受制下降軌 逆轉睇中軸（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 新能源汽車銷量 吉利汽車（00175） 光大環境（00257） 瑞聲科技（02018） 新能源 人民幣 板塊