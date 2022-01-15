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補地價增土儲 勢成風

名家專區 14:00 2022/01/15

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發展商加快補地價步伐，不但推動補地價金額創歷史新高，亦帶動今年度政府私樓土地供應以逾2萬伙達標，預計發展商補地價仍然會活躍。

...

撰文 : 唐榮

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