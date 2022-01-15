補地價增土儲 勢成風 名家專區 14:00 2022/01/15 分享： 發展商加快補地價步伐，不但推動補地價金額創歷史新高，亦帶動今年度政府私樓土地供應以逾2萬伙達標，預計發展商補地價仍然會活躍。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 相關文章 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 2021/11/03 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 工業地可「生金蛋」? 2021/11/21 工業地可「生金蛋」? 資助出售房屋 新勢力崛起？ 2021/12/07 資助出售房屋 新勢力崛起？ 市區靚地買少見少 賣地難獨撐庫房收入 2021/12/16 市區靚地買少見少 賣地難獨撐庫房收入 你可能感興趣 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 01:00 2021/11/03 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 15:45 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 工業地可「生金蛋」? 10:00 2021/11/21 工業地可「生金蛋」? 補地價 賣地 土地供應 發展商