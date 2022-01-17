澳元 料向75美仙進發 名家專區 2022/01/17 分享： 繼月初CoreLogic公布澳洲12月平均樓價按年增長22%，上周澳洲公布11月零售銷售按月大升7.9%。兩數字均指向澳洲潛在着通脹風險。本周四（20日）澳洲將公布12月就業報告，下周二（25日）將公 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元是調整還是轉勢？ 今日 美元是調整還是轉勢？ 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 紐元 支持料於67美仙 今日 紐元 支持料於67美仙 你可能感興趣 美元是調整還是轉勢？ 今日 01:00 美元是調整還是轉勢？ 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 01:00 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 01:00 英鎊 本周關注12月CPI 最新專欄文章 美元是調整還是轉勢？ 今日 美元是調整還是轉勢？ 加元 難上破1.23兌1美元 今日 加元 難上破1.23兌1美元 紐元 支持料於67美仙 今日 紐元 支持料於67美仙 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 美元 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣