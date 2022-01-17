  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (週一) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳元 料向75美仙進發

名家專區 2022/01/17

分享：

繼月初CoreLogic公布澳洲12月平均樓價按年增長22%，上周澳洲公布11月零售銷售按月大升7.9%。兩數字均指向澳洲潛在着通脹風險。本周四（20日）澳洲將公布12月就業報告，下周二（25日）將公

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元是調整還是轉勢？
今日
美元是調整還是轉勢？
歐元 料於1.15美元徘徊
今日
歐元 料於1.15美元徘徊
英鎊 本周關注12月CPI
今日
英鎊 本周關注12月CPI
日圓 中短綫料112.5至115.5
今日
日圓 中短綫料112.5至115.5
紐元 支持料於67美仙
今日
紐元 支持料於67美仙

你可能感興趣

美元是調整還是轉勢？
今日 01:00
美元是調整還是轉勢？
歐元 料於1.15美元徘徊
今日 01:00
歐元 料於1.15美元徘徊
英鎊 本周關注12月CPI
今日 01:00
英鎊 本周關注12月CPI

最新專欄文章

美元是調整還是轉勢？
今日
美元是調整還是轉勢？
加元 難上破1.23兌1美元
今日
加元 難上破1.23兌1美元
紐元 支持料於67美仙
今日
紐元 支持料於67美仙
日圓 中短綫料112.5至115.5
今日
日圓 中短綫料112.5至115.5
英鎊 本周關注12月CPI
今日
英鎊 本周關注12月CPI
美元 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣

上一篇文章

紐元 支持料於67美仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版