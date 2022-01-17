紐元 支持料於67美仙

本周紐元重點在中國。周一（17日）中國將公布去年第四季GDP。以澳紐對中國經濟的依賴，可想像中國經濟強弱，將直接影響澳紐經濟，以致其滙率表現。市場估計，中國第四季經濟年比只有3.6%，較第三季4.9%

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