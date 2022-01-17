紐元 支持料於67美仙 名家專區 2022/01/17 分享： 本周紐元重點在中國。周一（17日）中國將公布去年第四季GDP。以澳紐對中國經濟的依賴，可想像中國經濟強弱，將直接影響澳紐經濟，以致其滙率表現。市場估計，中國第四季經濟年比只有3.6%，較第三季4.9% ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元是調整還是轉勢？ 今日 美元是調整還是轉勢？ 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 澳元 料向75美仙進發 今日 澳元 料向75美仙進發 你可能感興趣 美元是調整還是轉勢？ 今日 01:00 美元是調整還是轉勢？ 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 01:00 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 01:00 英鎊 本周關注12月CPI 最新專欄文章 美元是調整還是轉勢？ 今日 美元是調整還是轉勢？ 加元 難上破1.23兌1美元 今日 加元 難上破1.23兌1美元 澳元 料向75美仙進發 今日 澳元 料向75美仙進發 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 美元 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣