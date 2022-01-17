加元 難上破1.23兌1美元 名家專區 2022/01/17 分享： 周三加拿大將公布12月通脹率（CPI）。回憶11月當地年通脹已高企4.7%，如進一步上揚，料將大大增強市場對本月26日加央行議息會上加息預期。上周最為觸目是美國的通脹竟高達7%。當美國通脹嚴峻，會削弱 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元是調整還是轉勢？ 今日 美元是調整還是轉勢？ 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 澳元 料向75美仙進發 今日 澳元 料向75美仙進發 你可能感興趣 美元是調整還是轉勢？ 今日 01:00 美元是調整還是轉勢？ 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 01:00 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 01:00 英鎊 本周關注12月CPI 最新專欄文章 美元是調整還是轉勢？ 今日 美元是調整還是轉勢？ 紐元 支持料於67美仙 今日 紐元 支持料於67美仙 澳元 料向75美仙進發 今日 澳元 料向75美仙進發 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 美元 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣