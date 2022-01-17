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加元 難上破1.23兌1美元

名家專區 2022/01/17

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周三加拿大將公布12月通脹率（CPI）。回憶11月當地年通脹已高企4.7%，如進一步上揚，料將大大增強市場對本月26日加央行議息會上加息預期。上周最為觸目是美國的通脹竟高達7%。當美國通脹嚴峻，會削弱

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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