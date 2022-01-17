美元是調整還是轉勢？ 名家專區 2022/01/17 分享： 相信歐央行在收緊貨幣政策上遜於聯儲局，而地緣政局料會繼續困擾歐洲。 聯儲局主席鮑威爾上周首次提出，今年底抽走量寬資金的可能性，加上多位聯儲局委員相繼暗示3月加息，嚴格上聯儲局的貨幣政策確愈來愈「鷹」。 不 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 澳元 料向75美仙進發 今日 澳元 料向75美仙進發 紐元 支持料於67美仙 今日 紐元 支持料於67美仙 你可能感興趣 歐元 料於1.15美元徘徊 今日 01:00 歐元 料於1.15美元徘徊 英鎊 本周關注12月CPI 今日 01:00 英鎊 本周關注12月CPI 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 01:00 日圓 中短綫料112.5至115.5 最新專欄文章 加元 難上破1.23兌1美元 今日 加元 難上破1.23兌1美元 紐元 支持料於67美仙 今日 紐元 支持料於67美仙 澳元 料向75美仙進發 今日 澳元 料向75美仙進發 日圓 中短綫料112.5至115.5 今日 日圓 中短綫料112.5至115.5 英鎊 本周關注12月CPI 今日 英鎊 本周關注12月CPI 美元 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣