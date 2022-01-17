美元是調整還是轉勢？

相信歐央行在收緊貨幣政策上遜於聯儲局，而地緣政局料會繼續困擾歐洲。

聯儲局主席鮑威爾上周首次提出，今年底抽走量寬資金的可能性，加上多位聯儲局委員相繼暗示3月加息，嚴格上聯儲局的貨幣政策確愈來愈「鷹」。

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