「三桶油」將是賺價也賺息的股 名家專區 2022/01/17 分享： 石油期貨價格由前年的負值升至目前每桶80美元，三隻國企石油股股價不但上漲，股息率也高，展望未來依然會是賺價也賺息的股。 國際原油價格已超越每桶80美元的水平，與前年美國WTI期貨結算價為負值比較，真是令 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾淵滄 大學教授 欄名 : 曾淵滄專欄 最新專欄文章 長和有機會獲李嘉誠父子增持 2022/01/10 長和有機會獲李嘉誠父子增持 2022年科網股反彈的可能性很高 2022/01/03 2022年科網股反彈的可能性很高 幾隻地產股逆市上升有因 2021/12/28 幾隻地產股逆市上升有因 人行降準 內銀券商股可吼 2021/12/20 人行降準 內銀券商股可吼 公用股形成強有力的反向現象 2021/12/13 公用股形成強有力的反向現象 產品 石油 每股盈利 盈喜 派息比率 曾淵滄 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941）