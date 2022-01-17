「三桶油」將是賺價也賺息的股

石油期貨價格由前年的負值升至目前每桶80美元，三隻國企石油股股價不但上漲，股息率也高，展望未來依然會是賺價也賺息的股。

國際原油價格已超越每桶80美元的水平，與前年美國WTI期貨結算價為負值比較，真是令

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