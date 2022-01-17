從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 名家專區 2022/01/17 分享： 龍頭晶片代工廠台積電（TSM）公布上季業績，純利按年升16.4%至1,662.3億元新台幣，上季毛利率為52.7%，按季再升1.34個百分點，優於市場預期。 期內營收再創季度新高，主因旗下3納米製程進度 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 2022/01/10 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 環球股市資產回顧及首季展望 2022/01/03 環球股市資產回顧及首季展望 迎接2022年基金資產配置分布 2021/12/28 迎接2022年基金資產配置分布 美聯儲明年加息 對新興市場非單邊看淡減持 2021/12/20 美聯儲明年加息 對新興市場非單邊看淡減持 先買後付成新世代支付渠道 可吼相關股份 2021/12/13 先買後付成新世代支付渠道 可吼相關股份 銷售 日本 貿易 設計 台灣 ETF 晶片 台積電 黃敏碩 添富中証醫藥（03132）