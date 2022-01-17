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從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景

名家專區 2022/01/17

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龍頭晶片代工廠台積電（TSM）公布上季業績，純利按年升16.4%至1,662.3億元新台幣，上季毛利率為52.7%，按季再升1.34個百分點，優於市場預期。

期內營收再創季度新高，主因旗下3納米製程進度

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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