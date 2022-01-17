拆解螞蟻消金 融資「臨門脫腳」 名家專區 2022/01/17 分享： 螞蟻集團自2020年上市失敗後，便面臨一連串監管整改，直到去年6月螞蟻集團旗下消費金融子公司螞蟻消金獲准開業，事態發展似乎開始出現曙光，然而上周螞蟻集團再傳來壞消息，中國信達（01359）宣布退出螞蟻 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 日均5小時睇手機 一App難贏盡各年齡層 2022/01/15 日均5小時睇手機 一App難贏盡各年齡層 交易講場 - 通脹升溫 刺激資源主題 2022/01/14 通脹升溫 刺激資源主題 交易講場 - 科技股反擊戰 2022/01/13 科技股反擊戰 交易講場 - 港股的考驗時間 2022/01/12 港股的考驗時間 交易講場 - 小雙底下出擊部署 2022/01/11 小雙底下出擊部署 中國 商業 人民幣 中國信達（01359） 螞蟻集團（06688） 舜宇光學科技（02382） 中信証券（06030） 銀行