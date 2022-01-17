拆解螞蟻消金 融資「臨門脫腳」

螞蟻集團自2020年上市失敗後，便面臨一連串監管整改，直到去年6月螞蟻集團旗下消費金融子公司螞蟻消金獲准開業，事態發展似乎開始出現曙光，然而上周螞蟻集團再傳來壞消息，中國信達（01359）宣布退出螞蟻

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