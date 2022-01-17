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澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威

名家專區 2022/01/17

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「規矩就是規矩（Rules are rules）」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說得出做得到，取消世界網球一哥祖高域（Novak Djokovic）入境簽證決定遭法院駁回後，繼續設法

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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