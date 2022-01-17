收入超預期 財爺有力再派消費券？ 名家專區 2022/01/17 分享： 2月23日的財政預算案，市民最關注是否再派消費券？立法會主要政黨現時「開價」，要求派5千至1萬元。財爺陳茂波昨日透露，政府庫房收入較預期好，似乎暗示有力再派。 去年預算案，陳茂波在財赤歷史性高逾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 2022/01/14 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 有政戲 - 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 2022/01/13 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 有政戲 - 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 2022/01/12 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 有政戲 - 預算案下月出台 會否再派消費券？ 2022/01/11 預算案下月出台 會否再派消費券？ 有政戲 - 特首選戰延開打 最快月底有眉目 2022/01/10 特首選戰延開打 最快月底有眉目 疫情 北京 立法會 陳茂波 財政預算案 電子交易 電子支付 印花稅 股票