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收入超預期 財爺有力再派消費券？

名家專區 2022/01/17

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2月23日的財政預算案，市民最關注是否再派消費券？立法會主要政黨現時「開價」，要求派5千至1萬元。財爺陳茂波昨日透露，政府庫房收入較預期好，似乎暗示有力再派。

去年預算案，陳茂波在財赤歷史性高逾

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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