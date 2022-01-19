【阿里巴巴股價】阿里傳遭華府國安審查 股價為何處變不驚?（第四版）

美國聯儲局下周舉行政策會議前，加息縮表預期續升温，美國10年債息升近1.89%見兩年高位。美科技股納指隔夜再大跌2.5%，惟本港藍籌科技股今早普遍靠穩，即使據報受美國政府國安調查的阿里巴巴 （09988） ，股價早段幾經反覆爭持後，初步亦見回穩。

美國政府國安審查重拳下，阿里股價仍能力保不失，關鍵是今次傳受查的雲業務客戶及收入主要在內地，美國市場佔比甚微，與國際收入佔重達兩成半的電商業務不同。加上阿里最終或與其他中概股同被迫由美股退市，早已在市場預期之內，阿里股份已有近五成半調倉來港，亦紓緩了美方打壓的直接衝擊。

阿里高早以127.3元輕微高開後，早段逆市跌2%，低見124.3元，即遇支持反彈。中午收報125.3元，微跌不足1%。惟阿里昨日失守現約處127.9元的10天綫後，今早未能重返其上，短綫股價或有進一步整固壓力。

阿里雲美國業務 年收五千萬美元

據外電報導，華府調查點是阿里雲如何儲存包括個人信息和知識產權在內的美國客戶數據，以及中國政府是否擁有存取這些數據的權限。美國監管機構最終或會選擇強制阿里雲採取措施，以降低雲業務的風險，甚至是禁止海內外的美國人使用阿里雲。

惟根據研究機構Gartner數據，阿里在美國的雲業務規模不大，年收入估計少於5,000萬美元。

首周淡倉增16億 淡友追沽續爭持

另香港證監會最新公布的每周淡倉權益披露報告顯示，截至今年1月7日的一星期，阿里累積空倉急增至近7,900萬股，較對上一周急增逾1,300萬股，單周大增近兩成。以期間平均價約119元計，淡倉大增近16億元。騰訊、美團 （03690） 新年首周淡倉亦大增近12億元，反映淡友不單未因中概科技股反彈而冚倉撤退。

阿里新年過後受股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）披露，旗下報業機構Daily Journal於去年第四季大手增持逾30萬股美股ADS（美：BABA），持股按季增加近一倍。以阿里ADS第四季平均價約145.6美元計，增持涉資逾7,400萬美元，折合約5.8億港元。

惟淡友對此殿堂級價值投資者「瞓身」撈底，明顯並不買帳。阿里首周累積淡倉激增近16億元，已較芒格第四季增持金額高出近兩倍，趁反彈加碼追沽意味甚濃。

其他重磅科技藍籌新年首周累積空倉增長同樣明顯，當中美團空倉總值不單大增近12億元，累積淡倉更增至逾6,000萬股，為10月中上一輸中概科技股跌市高峰期以來，首次再突破6,000萬股淡倉水平。

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