【阿里巴巴股價】阿里新年首周淡倉大增16億元 美團騰訊同捱沽（第三版）

美股納指上周五反覆回穩，惟ATMXJ為首藍籌科技股今早續偏軟，今日全綫下跌近1%至2%。證監會數據亦顯示，ATMXJ新年首周累積淡倉全綫累增，當中阿里巴巴 （09988） 首周股價急彈逾8%，更成空軍追擊的頭號目標。

證監會最近公布的每周淡倉權益披露報告顯示，截至今年1月7日的一星期，阿里累積空倉急增至近7,900萬股，較對上一周急增逾1,300萬股，單周大增近兩成。以期間平均價約119元計，淡倉大增近16億元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 新年首周淡倉亦大增近12億元，反映淡友不單未因中概科技股反彈而冚倉撤退。

阿里新年過後受股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）披露，旗下報業機構Daily Journal於去年第四季大手增持逾30萬股美股ADS（美：BABA），持股按季增加近一倍。以阿里ADS第四季平均價約145.6美元計，增持涉資逾7,400萬美元，折合約5.8億港元。

消息刺激阿里股價連日上漲，新年首周收報128.8元，大升8.3%；阿里上周衝上135元後高位連日回吐，今早低見 127.4元，收報128.5元，跌0.6%。

惟淡友對此殿堂級價值投資者「瞓身」撈底，明顯並不買帳。阿里首周累積淡倉激增近16億元，已較芒格第四季增持金額高出近兩倍，趁反彈加碼追沽意味甚濃。

其他重磅科技藍籌新年首周累積空倉增長同樣明顯，當中美團空倉總值不單大增近12億元，累積淡倉更增至逾6,000萬股，為10月中上一輸中概科技股跌市高峰期以來，首次再突破6,000萬股淡倉水平。

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