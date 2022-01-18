【板塊攻略】體品股發威 特步跑鞋領先（第二版）

內地政策谷消費撐經濟，加上「全民健身」的政策令內地體育用品股前景惹憧憬。事實上，內地體育用品品牌內地市場的市佔已超過海外品牌。

券商方正證券最近的內地跑鞋市場研究報告顯示，內地動鞋品牌跑鞋的價格較低，銷量更好。方正證券統計了內地9家主要體育品牌的天貓旗艦店中銷量排名前十的跑鞋類型及價格。從統計結果中可以看出，對於ASICS、New Balance、Skechers、Nike以及adidas這5家主要的海外品牌來說，其天貓旗艦店銷量前10的跑鞋均價在400至850元（人民幣，下同）之間。

內地品牌跑鞋市佔優先

而對於安踏 （02020） 、李寧 （02331） 、特步 （01368） 和361度 （01391） 這4家內地體育運動品牌來說，銷量前10的跑鞋均價位於200至300元之間，價格大約是國外品牌跑鞋的三份之一或二份之一左右，但往往銷量要高於海外品牌。

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