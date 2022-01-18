【確定性高板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 研究報告 08:00 2022/01/18 分享： 2022年繼續看好新能源車板塊，其邏輯是增長的確定性高。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 2022/01/17 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 2022/01/13 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 2022/01/13 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 2022/01/07 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 2022/01/07 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 汽車 新能源汽車銷量 新能源 買入 板塊 中國