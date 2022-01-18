【一周前瞻及異動股】大市成交自今年初（1月3日），大致逐步攀升，至上周三（12日）之後回落；如看「北水」流向，同樣以上周三資金流入最多，並於上周四、五（13及14日）稍為回落；再看期指（現月）成交及

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