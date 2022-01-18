濠賭生物製藥股可炒 名家專區 2022/01/18 分享： 【一周前瞻及異動股】大市成交自今年初（1月3日），大致逐步攀升，至上周三（12日）之後回落；如看「北水」流向，同樣以上周三資金流入最多，並於上周四、五（13及14日）稍為回落；再看期指（現月）成交及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 減息了，市怎了？ 今日 減息了，市怎了？ 你可能感興趣 減息了，市怎了？ 今日 01:00 減息了，市怎了？ 最新專欄文章 選股情報 - 減息了，市怎了？ 今日 減息了，市怎了？ 選股情報 - 騰訊隨時可被替換？ 2022/01/14 騰訊隨時可被替換？ 選股情報 - 兗礦能源16.7元買 2022/01/14 兗礦能源16.7元買 選股情報 - 快、狠、準 2022/01/13 快、狠、準 選股情報 - 恒地目標37元 2022/01/13 恒地目標37元 中國 成交 騰訊 融創中國（01918） 信達生物（01801） 赤子城科技（09911） 君實生物（01877） 先聲藥業（02096） 異動股 銀河娛樂（00027）