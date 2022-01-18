  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普徠仕：投資傾向周期性股

名家專區 2022/01/18

分享：

普徠仕（T. Rowe Price）亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望，報告重點如下：

普徠仕認為，美國聯儲局或會加快收

...

撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

中金：財政已寬 幣策可期
2022/01/14
中金：財政已寬 幣策可期
專訪 - 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點
2022/01/13
「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點
木星資管：央行面臨政策失誤風險
2022/01/12
木星資管：央行面臨政策失誤風險
普徠仕Murray：2022年十大投資要點
2022/01/11
普徠仕Murray：2022年十大投資要點
瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈
2022/01/07
瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈
中國 經濟 貿易 通脹 股票 美國聯儲局 債券 加息 新興市場 中國市場

上一篇文章

經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼

下一篇文章

減息了，市怎了？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版