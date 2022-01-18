  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼

名家專區 2022/01/18

分享：

中國昨公布去年GDP，全年計維持8.1%相對高增長，幾可肯定為全球主要經濟體中最高。數據驟看理想，實際處處暗藏放緩風險，大概可以解釋為何數據公布後，重磅中資股由內銀、內房、內險到消費內需及科網股近全面

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 滙豐撑市 有待接力
2022/01/17
滙豐撑市 有待接力
透視中港美 - 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步
2022/01/15
阿里高位受阻 螞蟻重組窒步
透視中港美 - 友邦接力撑市 轉強仍待確認
2022/01/14
友邦接力撑市 轉強仍待確認
透視中港美 - 中海油新驚喜 股息包底8厘
2022/01/13
中海油新驚喜 股息包底8厘
透視中港美 - 內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐
2022/01/12
內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐
疫情 中國 貨幣政策 GDP 安踏體育（02020） 李寧（02331） 人民幣 銀行

上一篇文章

香港電訊吸納 MACD回升

下一篇文章

普徠仕：投資傾向周期性股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版