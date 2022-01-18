經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 名家專區 2022/01/18 分享： 中國昨公布去年GDP，全年計維持8.1%相對高增長，幾可肯定為全球主要經濟體中最高。數據驟看理想，實際處處暗藏放緩風險，大概可以解釋為何數據公布後，重磅中資股由內銀、內房、內險到消費內需及科網股近全面 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 滙豐撑市 有待接力 2022/01/17 滙豐撑市 有待接力 透視中港美 - 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 2022/01/15 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 透視中港美 - 友邦接力撑市 轉強仍待確認 2022/01/14 友邦接力撑市 轉強仍待確認 透視中港美 - 中海油新驚喜 股息包底8厘 2022/01/13 中海油新驚喜 股息包底8厘 透視中港美 - 內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐 2022/01/12 內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐 疫情 中國 貨幣政策 GDP 安踏體育（02020） 李寧（02331） 人民幣 銀行