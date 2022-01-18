經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼

中國昨公布去年GDP，全年計維持8.1%相對高增長，幾可肯定為全球主要經濟體中最高。數據驟看理想，實際處處暗藏放緩風險，大概可以解釋為何數據公布後，重磅中資股由內銀、內房、內險到消費內需及科網股近全面

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