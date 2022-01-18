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中港通關之日 便是舖市復甦之時?

名家專區 14:00 2022/01/18

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第5波疫情突襲，令商舖市場受到一定衝擊。過去半年，逾5成舖位租務來自餐飲承接，收緊措施下租務放緩租金亦輕微回調。相信若疫情短期受控，下月市況料好轉。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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