中港通關之日 便是舖市復甦之時? 名家專區 14:00 2022/01/18 分享： 第5波疫情突襲，令商舖市場受到一定衝擊。過去半年，逾5成舖位租務來自餐飲承接，收緊措施下租務放緩租金亦輕微回調。相信若疫情短期受控，下月市況料好轉。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 大品牌棄旗艦舖 2021/12/15 大品牌棄旗艦舖 租客業主互相觀望 短租舖更盛行 2021/12/16 租客業主互相觀望 短租舖更盛行 入貨等通關？ 2021/12/24 入貨等通關？ 新冠疫情持續困擾投資市場 2022/01/06 新冠疫情持續困擾投資市場 你可能感興趣 大品牌棄旗艦舖 01:00 2021/12/15 大品牌棄旗艦舖 租客業主互相觀望 短租舖更盛行 09:00 2021/12/16 租客業主互相觀望 短租舖更盛行 入貨等通關？ 01:00 2021/12/24 入貨等通關？ 最新專欄文章 專家樓論 - 住宅基座商場 具防守性受捧 今日 住宅基座商場 具防守性受捧 專家樓論 - 點解蝕讓？ 2022/01/17 點解蝕讓？ 專家樓論 - 新盤小試牛刀 疫下貼市價推盤 2022/01/15 新盤小試牛刀 疫下貼市價推盤 專家樓論 - 第5波來襲 樓市續免疫？ 2022/01/14 第5波來襲 樓市續免疫？ 專家樓論 - 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 2022/01/13 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 商舖 成交 餐飲 零售