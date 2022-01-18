  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 01:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變

名家專區 2022/01/18

分享：

英國首相約翰遜果然是危機處理高手，明白平息事件之道不是強行壓下事件，而是炮製更大、更勁的事件，轉移注意力。文化大臣杜慧詩把握時機出手，宣布禁止英國廣播公司（BBC）向公眾收取的電視牌照費（TV

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

遭斷公費水喉 BBC何去何從？
2022/01/17
遭斷公費水喉 BBC何去何從？
國金札記 - 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威
2022/01/17
澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威
國金札記 - 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲
2022/01/14
美通脹現見頂先兆 美股不需太悲
挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面
2022/01/13
挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面
國金札記 - 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位
2022/01/12
英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位
英國 通脹 英鎊 約翰遜 電視 電視台 英國廣播公司 牌照費

上一篇文章

中國增長迎逆風 全力求穩開好局

下一篇文章

形勢「七個重大」 震撼經濟領域
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版