BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 名家專區 2022/01/18 分享： 英國首相約翰遜果然是危機處理高手，明白平息事件之道不是強行壓下事件，而是炮製更大、更勁的事件，轉移注意力。文化大臣杜慧詩把握時機出手，宣布禁止英國廣播公司（BBC）向公眾收取的電視牌照費（TV ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 遭斷公費水喉 BBC何去何從？ 2022/01/17 遭斷公費水喉 BBC何去何從？ 國金札記 - 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 2022/01/17 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 國金札記 - 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 2022/01/14 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 2022/01/13 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 國金札記 - 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/12 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 英國 通脹 英鎊 約翰遜 電視 電視台 英國廣播公司 牌照費