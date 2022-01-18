特首熱門齊三緘其口 有何玄機?

過去的特首選戰，候選人都不會太遲表態落場，以爭取民意和選委支持；但新選舉制度下的特首選舉，據知，各潛在的實力人選，卻收到溫馨提示暫時「封口」，減低惡性競爭風險。

資深建制派：默默等待「祝福」

有資深建制中

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