特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 名家專區 2022/01/18 分享： 過去的特首選戰，候選人都不會太遲表態落場，以爭取民意和選委支持；但新選舉制度下的特首選舉，據知，各潛在的實力人選，卻收到溫馨提示暫時「封口」，減低惡性競爭風險。 資深建制派：默默等待「祝福」 有資深建制中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 2022/01/17 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 有政戲 - 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 2022/01/14 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 有政戲 - 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 2022/01/13 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 有政戲 - 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 2022/01/12 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 有政戲 - 預算案下月出台 會否再派消費券？ 2022/01/11 預算案下月出台 會否再派消費券？ 香港 林鄭月娥 選舉 陳茂波 葉劉淑儀 梁振英 特首選舉 冼國林 財政預算案 施政報告