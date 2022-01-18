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盈喜就是好？

名家專區 02:30 2022/01/18

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周一是美國馬丁路德金紀念日假期，美股也休息，歐股則小幅上升，泛歐指數升0.7%，同日較早時，亞太區股市有升有跌，中國宣布去年經濟增長8.1%，第四季雖僅升4%，但兩者均略勝市場預期，內地股市趁機反彈，

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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