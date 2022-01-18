盈喜就是好？ 名家專區 02:30 2022/01/18 分享： 周一是美國馬丁路德金紀念日假期，美股也休息，歐股則小幅上升，泛歐指數升0.7%，同日較早時，亞太區股市有升有跌，中國宣布去年經濟增長8.1%，第四季雖僅升4%，但兩者均略勝市場預期，內地股市趁機反彈， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 大油企變回千億「盈利王」! 2022/01/14 大油企變回千億「盈利王」! 投資坐標 - 半導體銷售商盈利激增! 2022/01/12 半導體銷售商盈利激增! 投資坐標 - 內房股誰可跑出? 2022/01/11 內房股誰可跑出? 投資坐標 - 「大哥股」持續回購有理! 2022/01/07 「大哥股」持續回購有理! 投資坐標 - 2022年首選招商局商業房託 2022/01/05 2022年首選招商局商業房託 敘福樓集團（01978） 筆克遠東（00752） 紫金礦業（02899） 東岳集團（00189） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） A股 美股 東方表行（00398） 天德化工（00609）