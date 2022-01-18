  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手股價】快手估值修復具說服力 估值未及抖音七分一博值（第二版）

名家專區 16:30 2022/01/18

分享：

藍籌科網股新一年熱炒估值修復主題，二綫科網股中，快手 （01024） 估值修復故事最具說服力，新一年在北水擁抱下，股價首兩周飆升逾兩成半。快手於高位整固消化重大升幅後，短綫強勢有望持續。

快手估值修復主要動力，源於內地研究機構胡潤最新發表的全球獨角獸排名榜，字節跳動估值躍升至2.25萬億元（人民幣，下同），超越阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團成最大獨角獸。字節跳動旗下抖音為快手短視頻業務主要競爭對手，其估值遠高於快手，加上快手季績續見改善，令估值復值憧憬漸濃。

快手股價昨隨大市回調近3%後，今日表現反覆，早段急彈近4%，高見90.55元。其後升幅收窄，午市調頭回落，收報85.55元，成交近10億元。快手連日試穿現約處88元的100天綫暫受阻，升越並企穩有機再上望。

快手現價相對去年初上市招股價115元，仍低逾兩成；相對上市後高位417.8元，更累跌近八成。快手在內地短視頻市場穩踞第二位，惟相信一哥抖音母企字節跳動，估值更有天淵之別。胡潤最新統計字節跳動估值折合逾2.7萬億港元，較快手現估值不足3,800億港元高出逾七倍。

估值修值也許亦是促使北水新年後加快流入快手的主要動力，新年後短短11個交易日，快手已累計淨吸逾25億元北水。其中上周五單日吸資近10億元，更成當日快手股價急彈半成的主要買盤來源。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【港交所股價】港交所SPAC上市蓄勢待發 大行為何即唱好?（第二版）
今日
【港交所股價】港交所SPAC上市蓄勢待發 大行為何即唱好?（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里新年首周淡倉大增16億元 美團騰訊同捱沽（第三版）
2022/01/17
【阿里巴巴股價】阿里新年首周淡倉大增16億元 美團騰訊同捱沽（第三版）
【滙豐股價】滙豐6連升再破頂 真有力上闖60元疫前高位？（第三版）
2022/01/15
【滙豐股價】滙豐6連升再破頂 真有力上闖60元疫前高位？（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里下試關鍵支持位 拆解中國信達棄購螞蟻到底多利淡? （第三版）
2022/01/14
【阿里巴巴股價】阿里下試關鍵支持位 拆解中國信達棄購螞蟻到底多利淡? （第三版）
【京東持倉解密】京東5日狂飆兩成半後回吐 美資股東5日散貨近80億（第二版）
2022/01/13
【京東持倉解密】京東5日狂飆兩成半後回吐 美資股東5日散貨近80億（第二版）
港股 成交 抖音 吸資 每股盈利 字節跳動 快手—W（01024） 值博率

上一篇文章

【港交所股價】港交所SPAC上市蓄勢待發 大行為何即唱好?（第二版）

下一篇文章

樓市高價續現 不用過份悲觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版