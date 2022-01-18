【快手股價】快手估值修復具說服力 估值未及抖音七分一博值（第二版）

藍籌科網股新一年熱炒估值修復主題，二綫科網股中，快手 （01024） 估值修復故事最具說服力，新一年在北水擁抱下，股價首兩周飆升逾兩成半。快手於高位整固消化重大升幅後，短綫強勢有望持續。

快手估值修復主要動力，源於內地研究機構胡潤最新發表的全球獨角獸排名榜，字節跳動估值躍升至2.25萬億元（人民幣，下同），超越阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團成最大獨角獸。字節跳動旗下抖音為快手短視頻業務主要競爭對手，其估值遠高於快手，加上快手季績續見改善，令估值復值憧憬漸濃。

快手股價昨隨大市回調近3%後，今日表現反覆，早段急彈近4%，高見90.55元。其後升幅收窄，午市調頭回落，收報85.55元，成交近10億元。快手連日試穿現約處88元的100天綫暫受阻，升越並企穩有機再上望。

快手現價相對去年初上市招股價115元，仍低逾兩成；相對上市後高位417.8元，更累跌近八成。快手在內地短視頻市場穩踞第二位，惟相信一哥抖音母企字節跳動，估值更有天淵之別。胡潤最新統計字節跳動估值折合逾2.7萬億港元，較快手現估值不足3,800億港元高出逾七倍。

估值修值也許亦是促使北水新年後加快流入快手的主要動力，新年後短短11個交易日，快手已累計淨吸逾25億元北水。其中上周五單日吸資近10億元，更成當日快手股價急彈半成的主要買盤來源。

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