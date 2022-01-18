【港交所股價】港交所SPAC上市蓄勢待發 大行為何即唱好?（第二版）

港交所 （00388） 在新一年港股反彈後中表現呆滯，年初以來股價微跌約1%，明顯跑輸恒指期間上升逾3%。惟隨著新修訂上市規則引入SPAC上市新一年搶閘出籠，港交所IPO市場今年首季有望迎來突破，中綫為股價帶來向上突破動力。

港交所收報452.6元，微升0.4%，近日續受制於現約處455元的50天綫。港交所反彈乏力，與港股日均成交跌勢在反彈市中未見逆轉息息相關。惟港交所今年1月起接受特殊目的收購公司（SPAC）上市申請，昨日即上載首家SPAC初步招股書，有望於首季獲批上市，繼同股不同權（WVR）股份、生物科技股及第二上市中概股後，迎來另一浪IPO市場突破浪朝。

所謂SPAC，是指公司上市時基本上並無重大業務，主要手持現金等候收購機會，市場亦視之為「現金空殼公司」。相關公司是否適合上市爭議多時，支持者視為向零售投資者提供參與私募基金式早期投資初創科企機會。盡管港交所現SPAC上市機制下，散戶投資者仍無緣在完成收購前買入SPAC新股，但對市場發展而言卻是茲事體大。

首家SPAC由招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila Acquisition，初步招股文件顯示，Aquila計劃重點關注亞洲特別是中國的「新經濟」行業（如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業）內有科技賦能的公司。

就在首家SPAC搶閘出籠之際，野村證券將港交所目標價調升9.5%至531.1元，評級由「中性」調高至「買入」。野村舉列的三大利好因素，除了中資企業回流上市，以及去年成功推出MSCI A50期貨漸見增長外，SPAC上市機制出籠亦為主要利好之一。

SPAC上市所以被大行視為重大利好發展，從美股IPO市場突破發展，港交所去年全球IPO集資額排名跌至第四位，最少近十年來首次三甲不入，可見此消彼長關鍵。

美股IPO在2021年大旺，兩大交易所集資總額達3,300多億美元，據SPAC Analytics統計，當中SPAC新股佔集資額近一半（圖二），佔新股宗數更達六成。

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