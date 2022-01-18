樓市高價續現 不用過份悲觀

第五波疫情衝擊下，不少地產代理見風轉舵唱淡樓市，市場即時傳出不少所謂業主劈價買賣個案。其實，疫情升溫對樓市影響僅屬暫持性質，不會長久困擾樓市。而且市場也錄得不少高價成交個案，反映樓市並非一面倒轉淡，買賣雙方不宜單向相信代理唱淡之言，最好多作比較。

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