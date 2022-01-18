樓市高價續現 不用過份悲觀 名家專區 14:40 2022/01/18 分享： 第五波疫情衝擊下，不少地產代理見風轉舵唱淡樓市，市場即時傳出不少所謂業主劈價買賣個案。其實，疫情升溫對樓市影響僅屬暫持性質，不會長久困擾樓市。而且市場也錄得不少高價成交個案，反映樓市並非一面倒轉淡，買賣雙方不宜單向相信代理唱淡之言，最好多作比較。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 美國加息步伐加快 香港業主真的無影響？ 2022/01/17 美國加息步伐加快 香港業主真的無影響？ 舊樓強拍門檻放寬 台日先例可借鏡? 2022/01/14 舊樓強拍門檻放寬 台日先例可借鏡? 「共居」前景明朗 基金頻接貨 2022/01/13 「共居」前景明朗 基金頻接貨 疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防 2022/01/11 疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防 政府撤辣細價車位受捧 2022/01/10 政府撤辣細價車位受捧 嘉悅 逸峯 CAINE HILL 疫情 二手市場 西半山 將軍澳