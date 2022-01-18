【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底 研究報告 15:33 2022/01/18 分享： 昨日內公布，2021年第4季內地GDP按年增長4%，表現高於預期，惟增速仍續降。另外，人行亦下調1年期中期借貸便利（MLF）利率10點子，為21個月以來首次下調此重要市場操作利率。在目前的經濟環境，荷蘭國際集團（ING）預期，2022年內地經濟增速將高於2021年第四季的水平。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 今日 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 2022/01/17 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 2022/01/13 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 2022/01/13 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 2022/01/07 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 MLF LPR 財政政策 貨幣政策 經濟 貿易戰 人民幣 中國