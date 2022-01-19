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【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底（第二版）

研究報告 09:20 2022/01/19

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昨日內公布，2021年第4季內地GDP按年增長4%，表現高於預期，惟增速仍續降。另外，人行亦下調1年期中期借貸便利（MLF）利率10點子，為21個月以來首次下調此重要市場操作利率。在目前的經濟環境，荷蘭國際集團（ING）預期，2022年內地經濟增速將高於2021年第四季的水平。

...

欄名 : 大行有路捉

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