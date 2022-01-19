【前景樂觀】受惠油價續漲 油股油服股俏  （附股票推介）

由於疫情衝擊有限，疊加美元超預期走弱，國際油價持續上漲，原油市場信心恢復，油股油服齊齊受惠。光大證券預計未來原油供需格局總體良好，中國將持續增強國內能源生產保障能力，加快油氣等資源先進開採技術開發應用，因此繼續看好油氣板塊景氣度，並分別於上游板塊、油服板塊、民營大煉化板塊和輕烴裂解板塊等推薦了一些股票。

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