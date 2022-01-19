【淘金之選】受惠油價強勢 油股油服股俏 （附股票推介）（第二版） 研究報告 16:21 2022/01/19 分享： 由於疫情衝擊有限，疊加美元超預期走弱，國際油價持續上漲，原油市場信心恢復，油股油服齊齊受惠。光大證券預計未來原油供需格局總體良好，中國將持續增強國內能源生產保障能力，加快油氣等資源先進開採技術開發應用，因此繼續看好油氣板塊景氣度，並分別於上游板塊、油服板塊、民營大煉化板塊和輕烴裂解板塊等推薦了一些股票。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 今日 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【全球通脹】高盛睇油價上百元 捧中石油升最勁 今日 【全球通脹】高盛睇油價上百元 捧中石油升最勁 【放水有乾坤】防「信貸塌方」才是重點？ （8大券商解讀） 今日 【放水有乾坤】防「信貸塌方」才是重點？ （8大券商解讀） 【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版） 今日 【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 石油石化股 期貨 股票 利比亞 疫情 煤 石油