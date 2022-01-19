  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (週三) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【淘金之選】受惠油價強勢 油股油服股俏  （附股票推介）（第二版）

研究報告 16:21 2022/01/19

分享：

由於疫情衝擊有限，疊加美元超預期走弱，國際油價持續上漲，原油市場信心恢復，油股油服齊齊受惠。光大證券預計未來原油供需格局總體良好，中國將持續增強國內能源生產保障能力，加快油氣等資源先進開採技術開發應用，因此繼續看好油氣板塊景氣度，並分別於上游板塊、油服板塊民營大煉化板塊和輕烴裂解板塊等推薦了一些股票。

...

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價）
今日
【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價）
【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新）
今日
【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新）
【全球通脹】高盛睇油價上百元 捧中石油升最勁
今日
【全球通脹】高盛睇油價上百元 捧中石油升最勁
【放水有乾坤】防「信貸塌方」才是重點？　（8大券商解讀）
今日
【放水有乾坤】防「信貸塌方」才是重點？　（8大券商解讀）
【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版）
今日
【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版）
中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 石油石化股 期貨 股票 利比亞 疫情 石油

上一篇文章

【全球通脹】高盛睇油價上百元 捧中石油升最勁

下一篇文章

【放水有乾坤】防「信貸塌方」才是重點？　（8大券商解讀）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版