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【放水有乾坤】防「信貸塌方」才是重點？　（8大券商解讀）

研究報告 14:12 2022/01/19

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人行放水超預期,不少分析指,中國貨幣政策已進入寬鬆期,那麼人民銀行自1月17日下調MLF（Medium-term Lending Facility，中期借貸便利）利率10個基點至2.85%，同時向金融系統淨投放2,000億元人民幣等「放水」操作,會否放完再放？

交銀國際洪灝最新的論點解釋，當前「靠前」的寬鬆政策以防止「信貸塌方」，以及「精準」瞄準最需要幫助的經濟部門，提供「充足」的流動性支持。

  • 許多人將最近的雙降解讀為一項「拯救」房地產行業的舉措。
  • 而從短期來看，房地產行業其實一直對本輪貨幣寬鬆翹首以盼。事實上，中國房地產指數最近已經觸及一年來的高點——這與充斥在新聞頭條中慘淡的言論形成了鮮明對比。

2018年初「房住不炒」的政策宗旨宣布後不久，房地產行業的相對表現就已經觸頂。盡管2020年初新冠疫情爆發後出台了積極的寬鬆政策，但房地產行業的相對表現卻每況愈下，直到2021年7月達到一個短周期性底部。

房地產行業的長期相對表現反映了消除阻礙中國未來增長的「三座大山」的戰略規劃。

言下之意，當局對內房政策長綫調控難改。

其他中外大行對人行放水的解讀，如瑞銀、花旗、招商分析，點擊了解：

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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